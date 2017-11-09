Пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске направляют в РКБ

Ижевск, 9 ноября. Пострадавших при обрушении жилого девятиэтажного дома в Ижевске направляют в Республиканскую клиническую больницу, сообщил представитель пресс-службы Минздрава Удмуртии.

«Пострадавших, которых извлекают из-под завалов, бригады скорой помощи отвозят в Первую республиканскую клиническую больницу города Ижевска», — цитирует РИА Новости источник в республиканском Минздраве.

Отмечается, что состояние пострадавших во время обрушения девятиэтажного подъезда на данный момент не известно. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что жертвой трагедии стала женщина. Кроме того, появилась информация о том, что пострадали двое подростков 15 и 17 лет.