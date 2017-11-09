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Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Происшествия
Пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске направляют в РКБ
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    Пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске направляют в РКБ

    17:16  9 Ноября 2017
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    Пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске направляют в РКБ

    Ижевск, 9 ноября. Пострадавших при обрушении жилого девятиэтажного дома в Ижевске направляют в Республиканскую клиническую больницу, сообщил представитель пресс-службы Минздрава Удмуртии.

    «Пострадавших, которых извлекают из-под завалов, бригады скорой помощи отвозят в Первую республиканскую клиническую больницу города Ижевска», — цитирует РИА Новости источник в республиканском Минздраве.

    Отмечается, что состояние пострадавших во время обрушения девятиэтажного подъезда на данный момент не известно. Информация уточняется.

    Пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске направляют в РКБ

    Ранее сообщалось, что жертвой трагедии стала женщина. Кроме того, появилась информация о том, что пострадали двое подростков 15 и 17 лет.

    Автор: Катерина Тимошенская
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