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Сирия: в Абу-Кемале обнаружены боеприпасы производства Израиля
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    Сирия: в Абу-Кемале обнаружены боеприпасы производства Израиля

    17:05  9 Ноября 2017
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    Сирия: в Абу-Кемале обнаружены боеприпасы производства Израиля

    Абу-Кемаль, 9 ноября. Сирийские военные нашли в зачищенном от боевиков «Исламского государства»1 Абу-Кемале боеприпасы израильского производства.

    Источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили, что в ходе операции по освобождению населенного пункта Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на одном из складов игиловцев были обнаружены боеприпасы для минометов крупного калибра производства Израиля.

    Ранее сирийские источники сообщали, что террористические группировки создавали тренировочные лагеря в районе Голанских Высот в непосредственной близости от израильских границ с молчаливого согласия Тель-Авива.

    Сирия: в Абу-Кемале обнаружены боеприпасы производства Израиля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #израиль #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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