Сирия: в Абу-Кемале обнаружены боеприпасы производства Израиля

Абу-Кемаль, 9 ноября. Сирийские военные нашли в зачищенном от боевиков «Исламского государства»1 Абу-Кемале боеприпасы израильского производства.

Источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили, что в ходе операции по освобождению населенного пункта Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на одном из складов игиловцев были обнаружены боеприпасы для минометов крупного калибра производства Израиля.

Ранее сирийские источники сообщали, что террористические группировки создавали тренировочные лагеря в районе Голанских Высот в непосредственной близости от израильских границ с молчаливого согласия Тель-Авива.

1 Организация запрещена на территории РФ.