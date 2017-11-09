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Украинский политолог раскритиковал Порошенко в эфире российского ТВ
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    Украинский политолог раскритиковал Порошенко в эфире российского ТВ

    17:18  9 Ноября 2017
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    Украинский политолог раскритиковал Порошенко в эфире российского ТВ

    Украинский политолог Сергей Годный раскритиковал действующего президента Украины Петра Порошенко в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    «Действующей власти выгодно, чтобы украинец постоянно был на кого-то обижен, постоянно искал врага. Фактически, враг находится на одной-двух улицах в Киеве. <…> Давайте посмотрим на историю обогащения нашего президента Петра Алексеевича Порошенко. Те сахарные заводы, которые находятся в его собственности, это он строил? Или это собственность советского украинского народа?», — задал риторический вопрос Годный.

    По его мнению, первым шагом к разрешению кризиса на Украине должно стать осознание собственных проблем.

    «Нужно осознать, что во всем виноваты украинцы, во всем виноват народ. Мы не смогли за 26 лет построить социальное государство. <…> Виноваты политтехнологи», — продолжил политолог.

    Украинка Анна Владимировна, которая сейчас проживает в Италии, в свою очередь рассказала, что ей пришлось эмигрировать из страны из-за сложной экономической ситуации на Украине.

    Автор: Михаил Блинов
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