Продажи легковушек в России за месяц выросли на 17%
Москва, 9 ноября. Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России в октябре выросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 148,5 тыс. автомобилей. Такие данные в четверг предоставила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Самым популярным брендом оказалась отечественная Lada. За месяц в стране было продано 28,6 тыс. машин этой марки. Наибольшим спросом пользовались модели Granta, Largus, XRAY и Vesta.
На втором месте расположилась южнокорейская Kia, которую предпочли 17,4 тыс. россиян (самая продаваемая модель — Kia Rio), а почетное третье место заняла южнокорейская Hyundai (Hyundai Creta, Hyundai Solaris) — 15,7 тыс. машин.
«Это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года», — приводит слова главы Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера «Свободная пресса».