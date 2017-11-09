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Экономика
Продажи легковушек в России за месяц выросли на 17%
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    Продажи легковушек в России за месяц выросли на 17%

    16:51  9 Ноября 2017
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    Продажи легковушек в России за месяц выросли на 17%

    Москва, 9 ноября. Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России в октябре выросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 148,5 тыс. автомобилей. Такие данные в четверг предоставила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

    Самым популярным брендом оказалась отечественная Lada. За месяц в стране было продано 28,6 тыс. машин этой марки. Наибольшим спросом пользовались модели Granta, Largus, XRAY и Vesta.

    Продажи легковушек в России за месяц выросли на 17%

    На втором месте расположилась южнокорейская Kia, которую предпочли 17,4 тыс. россиян (самая продаваемая модель — Kia Rio), а почетное третье место заняла южнокорейская Hyundai (Hyundai Creta, Hyundai Solaris) — 15,7 тыс. машин.

    «Это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года», —  приводит слова главы Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера «Свободная пресса».

     

     

    Автор: Геннадий Плющев
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