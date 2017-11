Реванш глобалистов: Трампа привяжут к «русским хакерам» через «Райское досье»

На днях сенсационными публикациями относительно офшоров на Маршалловых, Каймановых, Бермудских и прочих «баунти»-островах широко отметились те масс-медиа, которые последовательно выступали и выступают против президентства Дональда Трампа: американская The New York Times, британская The Guardian, французская Le Figaro и ряд других.

Источником их информации стало так называемое Paradise Papers («Райское досье») из более чем 13 миллионов документов, полученное издающейся в Мюнхене немецкой газетой Süddeutsche Zeitung (SZ) от неразглашаемых источников и переданной в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Праздник числа «13»

В этом гигантском массиве публикаторов заинтересовали, прежде всего, данные об офшорных активах «команды Трампа», «команды Кремля» и их связях между собой. «По мелочи» оказалась задета и королева Великобритании Елизавета II, которая — вы можете себе такое представить?! — оказывается, хранила 13 миллионов долларов личных средств в разных уголках этого глобального «налогового рая».

«В инвестициях нет ничего нелегального, и нет оснований предполагать, что королева не платит налоги. Но возникает вопрос, следует ли монарху инвестировать в офшоры», — высказалась по данному поводу BBC.

То, что крупнейший британский медиа-холдинг, особенно в его русскоязычной версии, за последние годы катастрофически снизил свой профессиональный уровень и все больше напоминает «информационную помойку», — не новость. Но «лепить» подобный бред про главу собственного государства, находясь на бюджетном финансировании, — согласитесь, что-то здесь «совсем не то».

Ведь доходы королевы в принципе не облагаются налогами на территории Соединенного Королевства, за исключением налога на частную собственность по минимальной ставке. Подоходный налог королева не платит!

Значит, у этой «фейковой» публикации есть какая-то иная цель и какие-то иные мотивы. В этой связи можно отметить — пока только отметить — присутствие в данных публикациях одной — к тому же, весьма сакраментальной цифры: 13 миллионов документов, 13 миллионов долларов личных средств… Просто праздник числа «13» какой-то.

К чему бы это?

Гнев «бабушки Лизы»

У тех, кто внимательно следит за ситуацией на мировых финансовых фронтах и не страдает расстройствами памяти, никаких затруднений с ответом на подобный вопрос нет.

Предыдущий памятный «информационный вброс» по офшорам, так называемое «Панамское досье», в 2015 году также полученное SZ и реализованное по той же схеме через ICIJ, можно пока оставить в стороне. Но вот еще два года ранее, весной 2013-го, с офшорами все было куда интереснее.

В конце февраля–начале марта 2013 года более ста агентов американской USSS (подразделение министерства внутренней безопасности США) внезапно нагрянули на Британские Виргинские острова с целью найти там деньги, спрятанные от налогообложения. И нашли. По неподтвержденной информации — на шесть с лишним триллиона (!) долларов.

Только вот сделать с этой находкой ничего не успели. Сказать, что «бабушка Лиза» была разгневана, — ничего не сказать. В итоге бравые янки не только вылетели из ее «коронной земли», что называется, впереди собственного (в данном случае — внутреннего, ибо даже пикнуть не могли!) визга, но и не получили «добро» на уже вроде бы полностью готовое «окончательное решение» сирийского вопроса с Башаром Асадом.

Читайте также: Кого съедят первым: встреча Путина с Трампом и судьба «империи доллара»

Кто уж там отдавал приказ ворошить белье в личном шкафу британского монарха, до сих пор покрыто мраком тайны, но ясно, что без Барака Обамы, бывшего тогда президентом США и только-только переизбранного на второй срок, дело не обошлось. Оно и понятно: дефицит бюджета, рост долга, деньги вот так нужны… Но — «жадность фраеров сгубила».

В итоге история пошла по другому пути. Даже вместо Хиллари Клинтон 45-м президентом США стал Трамп, сын бывшей (до 1942 года) британской подданной Мэри Энн Маклеод.

По «русскому следу»

Теперь вернемся к появлению «Райского досье» и акцентам «глобальной прессы».

Именно в эти дни специальный прокурор для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, экс-директор ФБР (4 сентября 2001 года — 4 сентября 2013 года) 73-летний Роберт Мюллер выходит на финишную прямую в своем расследовании «русских следов», якобы приведших в Белый дом Трампа.

Мюллер не только арестовал Пола Манафорта и вызвал для дачи показаний экс-главу РУМО Майкла Флинна, но и получил теперь улики против действующего министра торговли США Уилбура Росса и министра финансов США Стивена Мнучина.

Читайте также: Новый военный бюджет США: попытка «сдержать» Россию обречена на провал

Обратим внимание на даты полномочий «папаши Мюллера» в роли наследника Эдгара Гувера. Он был назначен на пост главы ФБР за семь дней до терактов 11 сентября 2001 года (кстати, его предшественник Томас Пикард не был утвержден в этой должности, три месяца исполняя обязанности), а ушел в отставку примерно через полгода после провала операции на Британских Виргинских островах — то есть когда стало понятно, к какой катастрофе она привела.

Так что «паззл» складывается: месть и реванш со стороны американских и прочих неоконов почти имеют место быть. «Трампистов» привяжут к русским «шпионам-хакерам» и всех вместе сбросят в политический тартар, откуда не выбраться. Королева Великобритании вне подозрений и может умывать руки.

Похоже, это еще и весьма мощный сигнал уехавшему в большое тихоокеанское турне по маршруту Япония–Южная Корея–Китай–Вьетнам–Филиппины 45-му президенту США. Мол, Дональд, не вздумай там ни о чем серьезном договариваться с Путиным, у нас длинные руки и все под контролем, включая и твои личные «офшоры», числом «13» клянемся!

Но, судя по всему, с офшорными сенсациями и оргвыводами из них глобалисты маленько опоздали. Случайно это произошло или же намеренно («мы старались, но не смогли»), будет ясно уже очень скоро.