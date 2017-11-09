Абу-Кемаль, 9 ноября. Сирийские военные инженеры приступили к обезвреживанию освобожденного от террористов города Абу-Кемаль.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на командование Сирийской арабской армии, что в освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) городе Абу-Кемаль начались работы по разминированию улиц и строений. Боевики в привычных для себя традициях оставили в населенном пункте множество опасных «закладок».

Отмечается, что командование САР официально заявило об освобождении Абу-Кемаля от боевиков «Халифата». В штурме участвовали крупные силы, включая подразделения сирийской армии, ливанской «Хезболлы», афганской «Лива Фатимийюн» и иракской «Хашд аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.