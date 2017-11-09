Путин и Назарбаев вспомнили, как решили организовать форум сотрудничества

Челябинск, 9 ноября. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретились в Челябинске, чтобы обсудить актуальные вопросы отношений стран и международную повестку дня. Также национальные лидеры вспомнили, как пятнадцать лет назад решили организовать форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Это была ваша инициатива такое мероприятие проводить ежегодно. И оно оказалось очень удачным, успешным и полезным», — приводит РИА Новости обращение Путина к президенту Казахстана.

В то же время российский лидер заметил, что у центра Челябинской области действительно много контактов с Казахстаном.

«В 2002 году именно здесь мы договорились, что будем каждый год проводить межрегиональные форумы. По-моему, мы на улице где-то пиво пили», — предался воспоминаниям Назарбаев.

Назарбаев в свою очередь рассказал о том, как Челябинск связан с его судьбой. Он вспомнил, что в свое время посетил практически все металлургические предприятия города и многому научился.

Напомним, в Челябинске в эти дни проходит ХIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Российскую сторону на мероприятии представляют более 400 человек, представляющие 21 субъект Российской Федерации. Отметим, что в прошлый раз форум проходил в Алма-Ате в октябре 2016 года.

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