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Политика
Французская делегация решительно настроена посетить Крым — Бальбек
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    Французская делегация решительно настроена посетить Крым — Бальбек

    16:54  9 Ноября 2017
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    Французская делегация решительно настроена посетить Крым — Бальбек

    Москва, 9 ноября. Депутаты Государственной думы России Руслан Бальбек и Светлана Савченко провели в Москве переговоры с французской делегацией, в состав которой входят мэр города Мариньян Эрик Ле Диссэз, почетный консул ДНР во Франции Юбер Файяр и другие политики.

    «Мэр города Мариньян Эрик Ле Диссэз предложил заключить договор о побратимстве с крымским городом Евпатория, а также передал приглашение приехать во Францию евпаторийской молодежи. Французская делегация решительно настроена посетить Крым в ближайшее время», — подчеркнул Бальбек в интервью РИА Новости.

    По словам депутата, инициативы французских политиков способствуют укреплению мира. Он также поблагодарил членов делегации за то, что они не боятся рассказывать о реальном положении дел на территории Крымского полуострова.

    Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что в республике может появиться свой аналог Силиконовой долины.

    Автор: Алексей Громов
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    #франция #крым
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