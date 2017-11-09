Сирия: корреспондент ФАН взял интервью у мирных жителей, проживающих вблизи Растанского котла

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в деревне Телль-Дара, которая располагается в непосредственной близости от так называемого Растанского котла, и узнал, как живет местное население.

Напомним, Растанский котел был образован в 2011 году на территориях провинций Хама и Хомс. Там действуют группировки вооруженной оппозиции, которые продолжают противостоять сирийским правительственным войскам, и, несмотря на то, что в этом районе между САА и боевиками уже долгое время не идет серьезных боестолкновений, обстрелы позиций сирийской армии периодически ведутся, из-за чего страдают живущие в прилегающих городах мирные жители.

Гассан Аль Али, житель деревни Телль-Дара, рассказал корреспонденту ФАН, что на данный момент жители деревни сейчас по большей степени в безопасности, несмотря на очень близкое присутствие боевиков из группировки «Джабхат аль-Исламийя» («Исламский фронт»):

«Их позиции расположены на расстоянии двух-трех километров от нашей деревни. Однако мы, местные жители, страдаем от присутствия постоянной угрозы артобстрелов со стороны боевиков, присутствия террористов вблизи наших домов. Мирные жители постоянно находятся в страхе от угрозы непредсказуемых действий боевиков, которые даже сжигали урожай, и этого местные жители тоже очень боятся».

Наш собеседник отметил, что жители деревни постоянно опасаются за детей:

«Так как много детей пострадало во время обстрелов. Наша свобода ограничена боевиками во всем, в ежедневной жизни, в работе и дома. В остальном — все хорошо. Во время обстрелов мы, конечно же, пытаемся спрятаться в безопасных местах. Нам повезло, что нас не обстреливают регулярно и ежедневно, но обстрел проводится беспорядочно, то есть мы не знаем, куда и как попадет снаряд, и как боевики выбирают цели для обстрела. После каждого такого случая раненых развозят по больницам. Так и живем».

Другой житель Телль-Дара Карим Даллюль в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей тоже обратил внимание на близость позиций боевиков к деревне:

«Они обстреливают нас ракетами каждые пару дней, мы уже привыкли к этому. Местные жители уже знают, куда бежать прятаться и выбирают места в доме далеко от стен, под лестницами. Когда начинается обстрел, все дети бегут в дом, мы все прячемся в ванной или в любой другой комнате, которая находится далеко от крыши. В нашей деревне есть специальный комитет, который руководит эвакуацией населения при случае вторжения боевиков и захвата деревни».

Отметил Карим Даллюль и плохое финансовое положение у жителей деревни:

«У нас даже нет возможности, чтобы что-то изменить или улучшить. У многих из нас есть земли в пригороде, но мы не можем к ним подобраться и близко из-за вооруженных боевиков, которые там находятся. Нам очень часто перерезают дорогу».

Еще один житель Телль-Дара Хашим Дарвиш рассказал корреспонденту ФАН, что имеет землю в пригороде, в безопасной зоне:

«Она находится с другой стороны от горячей точки, далеко от боевиков. Горячая точка находятся на юге провинции рядом с районом Сатхият. Боевики сжигают там урожай, оливки, овощи, зелень — все сжигают и не дают людям собирать урожай. Вот уже 5-6 лет мирные жители не могут собрать урожай в этой местности»

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось пообщаться с медсестрой из местного Общественного оздоровительного центра Байдаа Аль Хусун:

«Мы, как медицинская команда, находимся всегда в готовности и, как только начинается обстрел, всей командой спешим в центр. Как видите, эта комната всегда готова для оказания скорой помощи. Когда прибывают раненые, мы оказываем первую помощь и оцениваем их состояние, если кому-то необходимо дальнейшее лечение, то мы отправляем его в больницу. Наша деревня часто подвергается беспорядочному обстрелу, и никто не знает куда, попадет следующий снаряд. Боевики и их снаряды не щадят ни детей, ни женщин, ни стариков».

Как подчеркнула Байдаа Аль Хусун, их команда принимает всех и делает необходимые процедуры первой помощи: