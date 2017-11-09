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Происшествия
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Происшествия
СК РФ возбудил дело после обрушения подъезда дома в Ижевске
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    СК РФ возбудил дело после обрушения подъезда дома в Ижевске

    16:44  9 Ноября 2017
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    СК РФ возбудил дело после обрушения подъезда дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

    В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, в доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел взрыв бытового газа, после чего в здании произошло обрушение одного из подъездов с 1-го по 9-й этаж. 

    «Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов… Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил, что жертвой обрушения, по предварительным данным, стал один человек. 
     

    Автор: Алексей Громов
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