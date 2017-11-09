СК РФ возбудил дело после обрушения подъезда дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, в доме на перекрёстке улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошел взрыв бытового газа, после чего в здании произошло обрушение одного из подъездов с 1-го по 9-й этаж.

«Сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов… Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении СК.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что жертвой обрушения, по предварительным данным, стал один человек.

