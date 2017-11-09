В Раде хотят принять закон об обязательном использовании украинского языка

Киев, 9 ноября. Депутаты Верховной рады Украины предлагают принять законопроект о государственном языке, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. С данной инициативой выступила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

«Несмотря на сдвиги в нескольких отраслях, украинцы до сих пор ощущают на каждом шагу мощное давление русификации - от телевидения до сферы услуг. Поэтому государственная власть должна наконец сделать еще один, самый важный шаг - отменить русификаторский закон Кивалова-Колесниченко (об официальном использованию русского языка – прим. ФАН) и принять системный закон о государственном языке», — написала Гопко на своей странице в Facebook.

По ее словам, закон о государственном языке предлагает создание специальной «языковой комиссии» и инспекторов, которые будут следить за применением украинского языка. Кроме того, предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, а также введение штрафов за «публичное унижение или презрение» к нему.

Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу новый закон об образовании, который запрещает изучение школьных предметов на любом языке, кроме украинского.