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Общество
«Кто царапал и кусал – не знаем»: Путин ответил на претензии к пробиркам с пробами спортсменов от РФ
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    «Кто царапал и кусал – не знаем»: Путин ответил на претензии к пробиркам с пробами спортсменов от РФ

    18:00  9 Ноября 2017
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    «Кто царапал и кусал – не знаем»: Путин ответил на претензии к пробиркам с пробами спортсменов от РФ

    Челябинск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не знает, кто вскрывал пробы лыжников, представлявших РФ на Олимпиаде в Сочи, поскольку по окончании Игр они были переданы на хранение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанну.

    «Они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем», — сообщил он во время визита на Челябинский компрессорный завод в четверг.

    Путин напомнил, что главным аргументом для обвинений российской стороны в подмене проб спортсменов стали внезапно обнаруженные на пробирках царапины. При этом пробирки уже два года хранятся в Лозанне, куда были переданы по указанию Международного олимпийского комитета, и при приеме на хранение WADA никаких замечаний к пробам не предъявляла.

    «При поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал», — констатировал президент.

    По словам Владимира Путина, подозрения у WADA появились лишь спустя два или три года.

    Напомним, на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство поддержало решение комиссии Международного олимпийского комитета дисквалифицировать двух российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, представлявших РФ на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Их результаты были аннулированы, а самих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

    Владимир Путин. Биография. 

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #путин #допинг #спортсмены #дисквалификация
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