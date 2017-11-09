«Кто царапал и кусал – не знаем»: Путин ответил на претензии к пробиркам с пробами спортсменов от РФ

Челябинск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не знает, кто вскрывал пробы лыжников, представлявших РФ на Олимпиаде в Сочи, поскольку по окончании Игр они были переданы на хранение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанну.

«Они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем», — сообщил он во время визита на Челябинский компрессорный завод в четверг.

Путин напомнил, что главным аргументом для обвинений российской стороны в подмене проб спортсменов стали внезапно обнаруженные на пробирках царапины. При этом пробирки уже два года хранятся в Лозанне, куда были переданы по указанию Международного олимпийского комитета, и при приеме на хранение WADA никаких замечаний к пробам не предъявляла.

«При поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал», — констатировал президент.

По словам Владимира Путина, подозрения у WADA появились лишь спустя два или три года.

Напомним, на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство поддержало решение комиссии Международного олимпийского комитета дисквалифицировать двух российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, представлявших РФ на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Их результаты были аннулированы, а самих спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

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