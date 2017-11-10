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Общество
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Украина
Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине
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    Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

    8:00  10 Ноября 2017
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    Как в США пытаются переписать историю, раздувая тему «голодомора» на Украине

    В конгресс США внесли резолюцию в память о жертвах событий на Украине в 1932-1933 годах. Жертвами голода, разразившегося во многих районах СССР, по разным оценкам, стали несколько миллионов человек. На Украине эти события называют «голодомором» и утверждают, что в те годы якобы имел место геноцид украинского народа со стороны властей СССР. Эту точку зрения разделяют в некоторых западных странах. В 2008 году Госдума РФ, осудив политику советских властей, не предотвративших голод начала 1930-х годов, не стала признавать эти события геноцидом.

    В США уверены, что документ, посвященный годовщине «голодомора», подготовленный членами конгресса, должен «послужить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины». С текстом резолюции ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

    В конгресс США внесли резолюцию в память о жертвах событий на Украине в 1932-1933 годах

    Неверный подсчет

    Согласно информации демографов из французского Национального института демографических исследований (INED), в результате голода в 1932-1933 годах на Украине погибло около 2,2 млн человек. При этом в документе, который был представлен в Конгресс США, цифры в разы завышены.

    «По оценкам, от семи до десяти миллионов украинцев погибло по воле тоталитарного сталинского правительства бывшего Советского Союза», — говорится в документе.

    В тексте резолюции также говорится, что палата представителей Конгресса США в связи с трагическими событиями торжественно вспоминает о 85-й годовщине «голодомора» 1932-1933 годов и «выражает самые глубокие соболезнования жертвам, оставшимся в живых и семьям пострадавших от этой трагедии».

    Согласно информации, в результате голода в 1932-1933 годах на Украине погибло около 2,2 млн человек

    Авторы документа заявляют, что в Конгрессе США «поощряют распространение информации» о тех событиях, «чтобы расширить мировые знания об этой искусственной трагедии».

    «Палата представителей поддерживает продолжающиеся усилия народа Украины по обеспечению демократических принципов, свободной рыночной экономики и полного уважения прав человека, с тем, чтобы Украина могла реализовать свой потенциал в качестве важного стратегического партнера Соединенных Штатов в этом регионе мира и отражать волю своего народа», — говорится в резолюции.

    Мощное лобби Украины

    Неудивительно, что подобная резолюция, направленная на создание негативного образа СССР, появилась в Конгрессе США. Буквально на днях стало известно, что национальный совет реформ при президенте Украины лоббирует в сенате США двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном. В общей сложности Киев намерен потратить 150 тысяч долларов на продвижение своих идей в американском сенате.

    Примечательно, что компания, продвигающая украинские интересы в Конгрессе США, была специально нанята президентом Украины Петром Порошенко для лоббирования политики Киева в Вашингтоне. Об этом сообщили ранее в отделе регистрации иностранных агентов (FARA) Минюста США.

    Дело в том, что в США вполне официально существуют компании, которые на государственном уровне лоббируют чьи-либо интересы, в том числе других стран.

    Мощное лобби Украины

    Нельзя переписывать историю

    В последнее время Россия постоянно сталкивается с попытками переписать историю со стороны западных государств, а также Украины.

    «Мне кажется, что сегодня те, кто передергивают историю, старается принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять местами преступников и их жертвы, действуют по той же самой логике: чем невероятнее ложь — тем быстрее поверят», — ранее заявил по поводу таких попыток президент России Владимир Путин, выступая на торжественных мероприятиях в честь 70-летия освобождения Освенцима советскими войсками.

    «Любые попытки переписать историю недопустимы, за ними стоит желание скрыть свой собственный позор и пособничество нацистам», — отметил российский президент.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #украина #голодомор
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