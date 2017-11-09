Жителей частично обрушившегося дома эвакуируют в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Жителей девятиэтажного дома в Ижевске, один из подъездов которого обрушился, эвакуируют, сообщили в экстренных службах города.

Сотрудники МЧС сообщили об эвакуации жителей дома, один из подъездов которого с первого по девятый этаж обрушился. В экстренных службах добавили, что на данный момент развертываются два пункта временного размещения.

На месте работают руководство службы газа и бригады. Частично обрушившийся дом отключили от газа. Однако его взрыв как причину обрушения в настоящее время по-прежнему не подтвердили.

Известно, что во время трагедии погиб один человек. Подтверждается информация о трех пострадавших.