Двоих пострадавших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Двух человек извлекли из-под завалов обрушившегося в Ижевске жилого дома. Сейчас они переданы врачам. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС республики.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место.

Ранее стало известно, что в девятиэтажке на Удмуртской улице мог взорваться бытовой газ. Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в районе пятого-шестого этажа.