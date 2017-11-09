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Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Происшествия
Очевидец рассказал подробности обрушения жилого дома в Ижевске
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    Очевидец рассказал подробности обрушения жилого дома в Ижевске

    16:52  9 Ноября 2017
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    Очевидец рассказал подробности обрушения жилого дома в Ижевске

    Ижевск, 9 ноября. В Ижевске произошло обрушение части девятиэтажного дома №36 по Удмуртской улице. По словам одного из очевидцев произошедшего, в момент ЧП на верхних этажах была видна вспышка, а также слышен громкий хлопок.

    Он отметил, что после этого пошло сильное задымление.

    «Нам показалось, что это был газ бытовой, потому что взрыв был специфический – сильный хлопок, — рассказал журналистам мужчина. — И вспышка была не такая большая, и пожара как такового не было. Когда уже все обвалилось, небольшой был пожар», передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли двух человек. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек.

    Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после обрушения подъезда.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #ижевск
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