Один человек погиб и трое пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Во время частичного обрушения жилого дома в Ижевске погиб один человек, трое пострадали, сообщили источники Федерального агентства новостей в экстренных службах города.

Во время обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске погиб один человек, сообщили источники ФАН. По некоторым данным, также пострадали три человека, однако на данный момент эта информация не подтвердилась.

Сотрудники МЧС отмечают, что под завалами могут оставаться люди. В настоящее время их количество уточняется.

Предварительной версией произошедшего назван взрыв бытового газа. На место обрушения выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.