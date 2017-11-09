Глава Удмуртии Бречалов выехал на место обрушения жилого дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. Глава Удмуртии Александр Бречалов выехал на место частичного обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«В жилом доме Ижевска произошёл взрыв. Первая версия — взрыв бытового газа. Выезжаю на место. Создаем оперативный штаб по устранению ЧП», — написал он.

Как сообщалось ранее, в жилой панельной девятиэтажке произошло обрушения с первого по девятый этаж. Дома расположен на улице Удмуртская.