«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 10 ноября из-за усиления ветра

Москва, 9 ноября. В Москве и Московской области на 10 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 10 ноября скорость порывов ветра в Москве и Подмосковье может достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 1 градус тепла. Днем температура поднимется до 2–4 градусов тепла. Кроме того, в Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. В Гидрометцентре также отметили, что «желтый» — это третий из пяти уровней опасности, который обозначает потенциально опасную погоду.