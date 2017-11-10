РКН заставил Facebook и Twitter выполнить закон «О персональных данных».

Крупные американские социальные сети, в частности Twitter и Facebook, выполняют требования законодательства Российской Федерации. Например, компания Facebook приняла решение создать на территории России свое представительство. В свою очередь Twitter хочет перенести в нашу страну серверы с персональными данными россиян. Выполняя эти требования, компании США исполняют российской закон «О персональных данных». О том, как РКН вынудил иностранные компании выполнять российское законодательство, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Twitter преткновения

По информации газеты «Известия», компания Twitter в ближайшем будущем локализует персональные данные граждан РФ. В настоящее время американская компания занимается выбором места расположения своих серверов. Эту информацию подтверждают в Роскомнадзоре.

«В адрес Роскомнадзора поступило письмо компании Twitter с подтверждением готовности локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. Реализация указанной договоренности находится на постоянном мониторинге службы», — заявили в пресс-службе ведомства.

В РКН добавили, что сегодня никаких проверок компании Twitter в вопросе исполнения российского закона о персональных данных не произойдет. Решение о проведении контрольных мероприятий будет не раньше 2018 года.

Информационное противостояние

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева прокомментировала ФАН решение американский компаний выполнять российское законодательство.

«Наконец-то, закончилась эпопея с серверами Facebook и Twitter. Спустя столько времени непонятных пререканий монополисты согласились соблюсти законодательство РФ. Стоит отметить работу РКН и других причастных по урегулированию данного вопроса. Во-первых, отсутствие серверов в РФ и вообще отсутствие того закона позволяло действовать Facebook и Twitter довольно вольготно. А с учетом информационного противодействия между Россией и США это приводило к серьезным последствиям. Тем более, что в случае данных компаний политика оказывалась сильнее бизнес-аргумента», — пояснила Наталия Елисеева.

Ни для кого не секрет, отметила эксперт, что попытки усмирить Facebook и Twitter продолжались долгое время. В результате обострения взаимоотношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами бизнес терял деньги. Россия — довольно крупный рынок. И компании это признавали.

По словам аналитика, в урегулировании данного вопроса большую роль сыграл РКН. Во-первых, за последние полгода влияние Роскомнадзора по решению подобных вопросов сильно выросло. Это связано с повышением эффективности работы, появлением системности в регулировании Интернета и оперативной реакцией на поступающие жалобы. Тем более, комплекс мер, предпринимаемых РКН, наконец, возымел свой эффект. Все это привело к усилению влияния регулятора. Если еще пару лет назад от ведомства бы отмахнулись рукой, то сейчас это серьезный орган, который просто так не обойти.

«Для примера — на днях произошла неприятная ситуация с ФАН. Была прекращена трансляция новостей издания в сервисе Google.News без объяснения причин. Политические мотивы? Да, безусловно. Однако здесь важны методы решения ситуации. Проблема была решена не без возросшего влияния РКН. Конечно, к решению вопроса причастны еще МИД и ФАС. Однако важно отметить, что ситуация была решена. Причем решена довольно оперативно. С переносом серверов и открытием представительств Facebook и Twitter методы решения схожи. Усиленное давление по соблюдению законодательства РФ со всех сторон возымело эффект», — резюмировал Наталия Елисеева.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября без объяснения причин была прекращена трансляция новостей издания ФАН в сервисе Google.News. Кроме того, из сервиса был удален архив материалов агентства. Спустя неделю Google разблокировал сайт Федерального агентства новостей.