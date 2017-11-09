Медбрат провел смертельный эксперимент на 106 пациентах в Германии

Берлин, 9 ноября. Медбрат из Германии Нильс Хёгель подозревается в убийстве 106 человек, что на 16 человек больше, чем считалось ранее, сообщается в пресс-релизе полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

«В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев», — отмечается в документе.

Напомним, что Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов. В феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный признался в убийстве 90 пациентов в реанимационных отделениях немецких больниц. Все пациенты погибли после введения смертельной дозы лекарства.

Впервые о Хёгеле стало известно после того, как один из его коллег предотвратил убийство пациента с помощью инъекции. Тогда медбрат получил 7,5 лет за покушение на жизнь человека. После это инцидента власти эксгумировали несколько тел и установили наличие смертельной дозы лекарства, передает агентство РИА Новости.