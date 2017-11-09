Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Богданов обсудил ситуацию в Сирии с депутатами арабской республики
Происшествия
Медбрат провел смертельный эксперимент на 106 пациентах в Германии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медбрат провел смертельный эксперимент на 106 пациентах в Германии

    16:41  9 Ноября 2017
    1435

    Медбрат провел смертельный эксперимент на 106 пациентах в Германии

    Берлин, 9 ноября. Медбрат из Германии Нильс Хёгель подозревается в убийстве 106 человек, что на 16 человек больше, чем считалось ранее, сообщается в пресс-релизе полицейского управления и прокуратуры Ольденбурга.

    «В начале этой недели следственные органы получили результаты всех токсикологических тестов. Они выявили еще 16 подозрительных случаев», — отмечается в документе.

    Напомним, что Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов. В феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный признался в убийстве 90 пациентов в реанимационных отделениях немецких больниц. Все пациенты погибли после введения смертельной дозы лекарства.

    Впервые о Хёгеле стало известно после того, как один из его коллег предотвратил убийство пациента с помощью инъекции. Тогда медбрат получил 7,5 лет за покушение на жизнь человека. После это инцидента власти эксгумировали несколько тел и установили наличие смертельной дозы лекарства, передает агентство РИА Новости.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #германия #медбрат
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        34
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        2372
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        409
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5878