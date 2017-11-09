Названа предварительная причина обрушения жилого дома в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. По предварительным данным, причиной обрушения части жилого дома в Ижевске стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.

Как сообщалось ранее, в здании обрушился крайний подъезд: с первого по девятый этаж. Очевидцы ЧП сообщают, что взрыв произошел в районе пятого-шестого этажа.

Все обстоятельства и подробности ЧП уточняются.