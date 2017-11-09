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Опубликовано фото загадочного «мостового танка» в Сирии
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    Опубликовано фото загадочного «мостового танка» в Сирии

    16:15  9 Ноября 2017
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    Опубликовано фото загадочного «мостового танка» в Сирии

    Дамаск, 9 ноября. Танковый мостоукладчик был задействован в ходе инженерных работ при организации переправы на остров Катаа в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

    Фотография спецмашины была сделана с высоты птичьего полета, поэтому ее модель трудно установить, однако военные эксперты полагают, что речь в данном случае может идти о МТ-55 (модернизированная версия Т-55) или МТУ-90М на шасси Т-90. Сторонники второго варианта указывают на то, что мостоукладчик МТУ-90М стоит на вооружении инженерных войск России с 2013 года и в данный момент доступен для закупок.

    Вес машины составляет 47,8 тонн, при этом она способна переправлять технику весом до 60 тонн. Длина развертываемых мостов составляет 50 метров, а время установки — около трех минут. Мостоукладчик был выпущен омским конструкторским бюро и принят на вооружение в 1997 году.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #танковый мостоукладчик #мту-90м
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