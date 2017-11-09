Киев,9 ноября. На Украине потребовали от Польши благодарности за «спасение» от российских танков. Так, депутат Верховной рады Олег Осуховский заявил, что польская сторона должна поблагодарить Украину за то, что Киев «защищает территориальную целостность» Польши в Донбассе.

Недовольство политика связано с высказываниями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который пообещал запретить въезд в страну украинским радикалам, исповедующим антипольские взгляды.

«Именно Украина, именно украинские войска, наши парни сейчас защищают территориальную целостность Украины и Польши на востоке Украины. Если бы не «революция достоинства», если бы наши парни не пошли защищать, российские и Януковича танки были бы сейчас там», — подчеркнул в эфире телеканала NewsOne Осуховский, который посоветовал Варшаве не провоцировать ситуацию.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о том, что Киев «использовал» польскую сторону в своих целях.