Путин связал допинговый скандал вокруг РФ с предстоящими выборами

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в поддержке использования спортсменами допинга связаны с предстоящими выборами главы российского государства.

«Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? Большие подозрения, что это все делается, чтобы создать обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что в настоящее время спортивные организации, в том числе и МОК, в большой степени зависят от спонсоров, обладателей и приобретателей телевизионных прав и рекламодателей. При этом Путин отметил, что такой «огромный пласт связей и зависимостей» находится в США, так как именно в Америке в основном базируются компании, занимающиеся телевизионными правами для крупных спортивных событий.

Отвечая на «мнимое вмешательство в их выборы», США пытаются создать проблемы при проведении выборов президента России, подытожил Путин.

Владимир Путин. Биография.