Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Политика
Путин связал допинговый скандал вокруг РФ с предстоящими выборами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин связал допинговый скандал вокруг РФ с предстоящими выборами

    16:28  9 Ноября 2017
    410

    Путин связал допинговый скандал вокруг РФ с предстоящими выборами

    Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в поддержке использования спортсменами допинга связаны с предстоящими выборами главы российского государства.

    «Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? Большие подозрения, что это все делается, чтобы создать обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — цитирует Путина РИА Новости

    Президент России подчеркнул, что в настоящее время спортивные организации, в том числе и МОК, в большой степени зависят от спонсоров, обладателей и приобретателей телевизионных прав и рекламодателей. При этом Путин отметил, что такой «огромный пласт связей и зависимостей» находится в США, так как именно в Америке в основном базируются компании, занимающиеся телевизионными правами для крупных спортивных событий.  

    Отвечая на «мнимое вмешательство в их выборы», США пытаются создать проблемы при проведении выборов президента России, подытожил Путин.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #допинг #олимпиада #выборы-2018
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        34
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        2372
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        409
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5878