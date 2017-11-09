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Политика
Польша намекнула на готовность «действовать против Украины»
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    Польша намекнула на готовность «действовать против Украины»

    16:46  9 Ноября 2017
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    Польша угрожает отказать в поддержке Киеву из-за УПА

    Варшава, 9 ноября. Глава польского МИД Витольд Ващиковский предупредил, что из-за политики в отношении Украинской повстанческой армии (УПА1 – боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов), Киев может лишиться поддержки Варшавы на международной арене.

    «Мы никогда не согласимся поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой», — подчеркнул Ващиковский.

    Заявление польского дипломата стало реакцией на критику украинской стороной открытого в Варшаве памятного знака польским военным, погибшим в сражениях с УПА. Разногласия по поводу мемориала стали следствием конфликта Польши и Украины по поводу героизации Степана Бандеры и УПА. Польская сторона осуждает за это Киев, напоминая о Волынской трагедии, когда поляки подверглись геноциду со стороны бойцов украинской повстанческой армии.

    «Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против интересов Украины, например, в декабре не будет комиссии Украина — НАТО», — отметил Витольд Ващиковский.

    Напомним, в четверг глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с критикой памятной таблички, установленной в Варшаве на могиле Неизвестного солдата. Открытие нового мемориала он назвал «чествованием чекистов, на руках которых кровь польских патриотов».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина #мемориал #упа
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