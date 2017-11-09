Польша намекнула на готовность «действовать против Украины»

Варшава, 9 ноября. Глава польского МИД Витольд Ващиковский предупредил, что из-за политики в отношении Украинской повстанческой армии (УПА1 – боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов), Киев может лишиться поддержки Варшавы на международной арене.

«Мы никогда не согласимся поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой», — подчеркнул Ващиковский.

Заявление польского дипломата стало реакцией на критику украинской стороной открытого в Варшаве памятного знака польским военным, погибшим в сражениях с УПА. Разногласия по поводу мемориала стали следствием конфликта Польши и Украины по поводу героизации Степана Бандеры и УПА. Польская сторона осуждает за это Киев, напоминая о Волынской трагедии, когда поляки подверглись геноциду со стороны бойцов украинской повстанческой армии.

«Мы еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают действовать против интересов Украины, например, в декабре не будет комиссии Украина — НАТО», — отметил Витольд Ващиковский.

Напомним, в четверг глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с критикой памятной таблички, установленной в Варшаве на могиле Неизвестного солдата. Открытие нового мемориала он назвал «чествованием чекистов, на руках которых кровь польских патриотов».

1 Организация запрещена на территории РФ.