Соловьев посоветовал Багдасарян обратиться за помощью к психиатрам

Москва, 9 ноября. Лишенной прав стритрейсерше Маре Багдасарян следует обратиться в психиатрическую больницу, заявил российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.

Соловьев прокомментировал скандал вокруг новости о том, что адвокат стритрейсершы обратился к главе государства с просьбой вернуть Багдасарян водительские права, которых ее лишили пожизненно за неоднократные нарушения ПДД.

«По-моему, пора уже Маре пройти обследование и курс лечения в психиатрической клинике…» — обратил внимание Соловьев на здоровье гонщицы в социальной сети.

По-моему, пора уже Маре пройти обследование и курс лечения в психиатрической клинике... https://t.co/1EoMaO8QAN — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 9, 2017

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос журналистов о возможности возвращения прав Багдасарян. Представитель Кремля подчеркнул, что глава России не имеет полномочий возвращать или лишать кого-либо водительских прав.