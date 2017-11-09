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Соловьев посоветовал Багдасарян обратиться за помощью к психиатрам
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    Соловьев посоветовал Багдасарян обратиться за помощью к психиатрам

    16:45  9 Ноября 2017
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    Соловьев посоветовал Багдасарян обратиться за помощью к психиатрам

    Москва, 9 ноября. Лишенной прав стритрейсерше Маре Багдасарян следует обратиться в психиатрическую больницу, заявил российский телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter.

    Соловьев прокомментировал скандал вокруг новости о том, что адвокат стритрейсершы обратился к главе государства с просьбой вернуть Багдасарян водительские права, которых ее лишили пожизненно за неоднократные нарушения ПДД.

    «По-моему, пора уже Маре пройти обследование и курс лечения в психиатрической клинике…» — обратил внимание Соловьев на здоровье гонщицы в социальной сети.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос журналистов о возможности возвращения прав Багдасарян. Представитель Кремля подчеркнул, что глава России не имеет полномочий возвращать или лишать кого-либо водительских прав.

    Соловьев посоветовал Багдасарян обратиться за помощью к психиатрам

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #больница #соловьев #багдасарян #водительские права
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