Самый большой сосед: украинский депутат призвал восстановить отношения с РФ

Москва, 9 ноября. Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что Киев должен налаживать хорошие взаимоотношения с Россией и искать мира в Донбассе, иначе Украине не удастся восстановить свою экономику.

Как отметил Новинский, РФ является «самым большим соседом» для Украины.

«Иметь добрые отношения с соседом — это всегда хорошо», — подчеркнул чиновник.

В этой связи депутат призвал взять курс на преодоление всех проблем, возникших между Киевом и Москвой, длящихся вот уже на протяжении последних четырех лет.

По словам Новинского, также необходимо восстанавливать мир на Украине и «восстанавливать добрые взаимоотношения с нашим самым большим соседом и экономические взаимоотношения с нашим самым большим соседом».

«Без этого, я уверен, развития экономики не будет», — резюмировал депутат, сообщает издание «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.