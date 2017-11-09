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Украина
Самый большой сосед: украинский депутат призвал восстановить отношения с РФ
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    Самый большой сосед: украинский депутат призвал восстановить отношения с РФ

    16:28  9 Ноября 2017
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    Депутат Рады на украинском ТВ призвал наладить отношения с Россией

    Москва, 9 ноября. Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в эфире телеканала NewsOne заявил, что Киев должен налаживать хорошие взаимоотношения с Россией и искать мира в Донбассе, иначе Украине не удастся восстановить свою экономику.

    Как отметил Новинский, РФ является «самым большим соседом» для Украины.

    «Иметь добрые отношения с соседом — это всегда хорошо», — подчеркнул чиновник.

    В этой связи депутат призвал взять курс на преодоление всех проблем, возникших между Киевом и Москвой, длящихся вот уже на протяжении последних четырех лет. 

    По словам Новинского, также необходимо восстанавливать мир на Украине и «восстанавливать добрые взаимоотношения с нашим самым большим соседом и экономические взаимоотношения с нашим самым большим соседом».

    «Без этого, я уверен, развития экономики не будет», — резюмировал депутат, сообщает издание «ПолитНавигатор».

    Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #украина
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