Есть что прощать: Погребинский спрогнозировал развитие конфликта Украины и Польши

Пока на Украине в сфере образования и культуры будут заправлять националисты и радикалы, отношения между Киевом и Варшавой продолжат ухудшаться. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

Недавно польские власти установили на могиле Неизвестного солдата в Варшаве мемориальную доску с именами поляков, погибших в борьбе против запрещенной в РФ экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (УПА1). Украинские националисты отреагировали на действия Варшавы достаточно резко. Так, один из их главных идеологов, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что все поляки, сражавшиеся против Бандеры, были «чекистами». Таким образом, чествуя их память, современные польские власти отдают дань также и коммунистическому прошлому собственной страны.

Особенно Вятровичу не понравилось, что табличка в честь борцов с УПА была установлена на монументе Неизвестному солдату. Этот памятник часто посещают разнообразные иностранные делегации. Будет плохо, считает историк, если они увидят, что в Польше все еще помнят тех, кто боролся со Степаном Бандерой и его последователями. Вятрович требует убрать табличку.

Его требования, считает Михаил Погребинский, так и останутся не услышанными. Более того, несмотря ни на какую антибандеровскую табличку, украинские делегации и политики продолжат ездить в Варшаву.

«Другое дело, что напряжение в польско-украинских отношениях нарастает. Это факт. И, я думаю, еще не вечер. Если бы у нас было вменяемое руководство, то оно бы постаралось избавиться от Вятровича и его единомышленников, по крайней мере, в правительственных органах. Они могут оставаться как националисты. Пусть попытаются создать свою партию имени Вятровича и получить поддержку украинского народа. Но сейчас они, имея лишь небольшую, очень небольшую, поддержку в обществе, занимают ключевые позиции в сфере гуманитарных наук, образования и политики памяти. Поскольку власть наша не в состоянии или не хочет избавиться от этих людей, понятно, что напряжение в отношениях с Польшей постепенно будет нарастать», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

У власти в Польше сейчас находятся крайние националисты, напоминает Погребинский. Они достаточно жестко настроены по отношению к нынешнему Киеву и не собираются останавливаться лишь на том, что запретят въезд в Польшу таким людям, как Вятрович.

«Это уже пройденный этап. Они и дальше будут оказывать все возможное давление на украинское руководство. Это польские националисты и так они устроены. Они — партия «Право и справедливость» (ПиС) — всегда считали, что Украина несет ответственность за геноцид поляков в 43-м году. Они и сейчас так считают. Оно и не удивительно. По минимальным оценкам, 60 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков были убиты по команде руководства УПА. Это типичная этническая чистка — как еще поляки должны к ней относиться? Партия «Гражданская платформа», правившая в Польше до прихода к власти националистов, всегда пыталась микшировать эту тему, так как хотели использовать Украину как союзника против России. Но на этом ее сходство с ПиС заканчивается», — резюмирует Погребинский.

Конфликт Польши и Украины на исторической почве — не порождение нескольких последних лет. Он продолжается с тех самых пор, как оба государства обрели независимость. Иногда этот конфликт затухает, иногда — как сейчас — разгорается вновь.

Когда президентом Польши был Александр Квасьневский, Михаил Погребинский лично разработал текст сообщения, которое вслед затем было проголосовано и принято одновременно в Сейме и в Верховной Раде.

«Принцип был достаточно прост: просим прощения и прощаем. Украине есть что прощать и полякам тоже. Они провели так называемые «ответные акции». От их рук также погибло огромное число людей: не 60 тысяч, но и не одна тысяча. Тогда согласие было достигнуто. Но тогда в Сейме доминировали проевропейские партии. Сейчас в Польше правит «Право и справедливость», а эта партия занимает радикальную позицию в вопросе исторической памяти. Она будет и дальше пытаться давить на Украину с тем, чтобы да отказалась от возвеличивания людей, которых поляки считают виновными в геноциде собственного народа. Современная Польша никогда не простит Украине Бандеру и УПА. По большому счету здесь нет ничего удивительного», — подводит итог Михаил Погребинский.

1 Организация запрещена на территории РФ.