Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
МЧС: После обрушения дома в Ижевске возгорания не было
Политика
Есть что прощать: Погребинский спрогнозировал развитие конфликта Украины и Польши
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Есть что прощать: Погребинский спрогнозировал развитие конфликта Украины и Польши

    17:26  9 Ноября 2017
    55

    Польша никогда не простит Украине Бандеру и УПА — Погребинский

    Пока на Украине в сфере образования и культуры будут заправлять националисты и радикалы, отношения между Киевом и Варшавой продолжат ухудшаться. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

    Недавно польские власти установили на могиле Неизвестного солдата в Варшаве мемориальную доску с именами поляков, погибших в борьбе против запрещенной в РФ экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (УПА1). Украинские националисты отреагировали на действия Варшавы достаточно резко. Так, один из их главных идеологов, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что все поляки, сражавшиеся против Бандеры, были «чекистами». Таким образом, чествуя их память, современные польские власти отдают дань также и коммунистическому прошлому собственной страны.

    Особенно Вятровичу не понравилось, что табличка в честь борцов с УПА была установлена на монументе Неизвестному солдату. Этот памятник часто посещают разнообразные иностранные делегации. Будет плохо, считает историк, если они увидят, что в Польше все еще помнят тех, кто боролся со Степаном Бандерой и его последователями. Вятрович требует убрать табличку.

    Его требования, считает Михаил Погребинский, так и останутся не услышанными. Более того, несмотря ни на какую антибандеровскую табличку, украинские делегации и политики продолжат ездить в Варшаву.

    Польские власти установили мемориальную доску с именами поляков, погибших в борьбе против УПА

    «Другое дело, что напряжение в польско-украинских отношениях нарастает. Это факт. И, я думаю, еще не вечер. Если бы у нас было вменяемое руководство, то оно бы постаралось избавиться от Вятровича и его единомышленников, по крайней мере, в правительственных органах. Они могут оставаться как националисты. Пусть попытаются создать свою партию имени Вятровича и получить поддержку украинского народа. Но сейчас они, имея лишь небольшую, очень небольшую, поддержку в обществе, занимают ключевые позиции в сфере гуманитарных наук, образования и политики памяти. Поскольку власть наша не в состоянии или не хочет избавиться от этих людей, понятно, что напряжение в отношениях с Польшей постепенно будет нарастать», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    У власти в Польше сейчас находятся крайние националисты, напоминает Погребинский. Они достаточно жестко настроены по отношению к нынешнему Киеву и не собираются останавливаться лишь на том, что запретят въезд в Польшу таким людям, как Вятрович.

    «Это уже пройденный этап. Они и дальше будут оказывать все возможное давление на украинское руководство. Это польские националисты и так они устроены. Они — партия «Право и справедливость» (ПиС) — всегда считали, что Украина несет ответственность за геноцид поляков в 43-м году. Они и сейчас так считают. Оно и не удивительно. По минимальным оценкам, 60 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков были убиты по команде руководства УПА. Это типичная этническая чистка — как еще поляки должны к ней относиться? Партия «Гражданская платформа», правившая в Польше до прихода к власти националистов, всегда пыталась микшировать эту тему, так как хотели использовать Украину как союзника против России. Но на этом ее сходство с ПиС заканчивается», — резюмирует Погребинский.

    Власти Польши достаточно жестко настроены по отношению к нынешнему Киеву

    Конфликт Польши и Украины на исторической почве — не порождение нескольких последних лет. Он продолжается с тех самых пор, как оба государства обрели независимость. Иногда этот конфликт затухает, иногда — как сейчас — разгорается вновь.

    Когда президентом Польши был Александр Квасьневский, Михаил Погребинский лично разработал текст сообщения, которое вслед затем было проголосовано и принято одновременно в Сейме и в Верховной Раде.

    «Принцип был достаточно прост: просим прощения и прощаем. Украине есть что прощать и полякам тоже. Они провели так называемые «ответные акции». От их рук также погибло огромное число людей: не 60 тысяч, но и не одна тысяча. Тогда согласие было достигнуто. Но тогда в Сейме доминировали проевропейские партии. Сейчас в Польше правит «Право и справедливость», а эта партия занимает радикальную позицию в вопросе исторической памяти. Она будет и дальше пытаться давить на Украину с тем, чтобы да отказалась от возвеличивания людей, которых поляки считают виновными в геноциде собственного народа. Современная Польша никогда не простит Украине Бандеру и УПА. По большому счету здесь нет ничего удивительного», — подводит итог Михаил Погребинский.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #национализм #погребинский #упа #вятрович #неизвестный солдат
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        Украинская интеллигенция потребовала от спецслужб тотального запрета русской культуры

        17:19   9 Ноября 2017
        34
        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

        16:08   9 Ноября 2017
        2372
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        409
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5878