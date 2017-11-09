Подъезд жилого дома с первого по девятый этаж обрушился в Ижевске

Ижевск, 9 ноября. МЧС по Удмуртии сообщило об обрушении жилого дома в Ижевске. В здании на Удмуртской улице обрушились этажи с первого по девятый, уточнили ФАН представители ведомства.

ЧП произошло в доме № 261 по улице Удмуртской. Как сообщили очевидцы в соцсетях, обрушение произошло в крайнем подъезде.

Раньше там был магазин «Золотая орхидея». «Крайний подъезд, «Золотую орхидею» похоронило», – говорится в сообщениях в паблике «Вконтакте».