Донбасс сегодня: ЛНР зачищают от коррупционеров, украинские солдаты делят «бизнес» с СБУ

Донбасс, 9 ноября. ВСУ снизили количество обстрелов ДНР и ЛНР, но продолжают применять тяжелую артиллерию. Масштабное очищение правоохранительной системы ЛНР. Украинские СМИ перепутали, кто стрелял по Донецку. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 27 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1080 танковых, артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, а также из артиллерийских установок калибром 122 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 47 раз.

ВСУ пьют и бегут с передовой

За последние двое суток в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ луганскими разведчиками зафиксировано три случая самовольного оставления расположения украинскими солдатами. Шесть человек были задержаны в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Очищение системы в ЛНР

В Луганске представители МВД республики отчитались о борьбе с коррупционерами и «оборотнями в погонах». Так, за истекшие 10 месяцев 2017 года, управление собственной безопасности правоохранительного ведомства привлекло к ответственности 119 сотрудников органов внутренних дел, включая 46 руководителей министерства и структурных подразделений.

В управлении собственной безопасности МВД ЛНР корреспонденту ФАН сообщили, что борьба с коррупцией и преступлениями в органах внутренних дел является одной из приоритетных задач, поставленных управлению министром Игорем Корнетом и находится у него на особом контроле.

Важно отметить, что на украинских ресурсах, в частности, на сайте МВД Украины, мы не смогли найти и намека на внутренние разбирательства или привлечение к ответственности сотрудников украинской полиции.

ВСУ борются с властями за поборы на КПП

Две конкурирующие «фирмы» не дают покоя мирным жителям на блокпостах в Луганской области. Это военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и сотрудники СБУ. Информацию сообщили в оперативном командовании ЛНР. Схема банальна и проста: пограничники и военнослужащие проводят людей без очереди за денежное вознаграждение.

В результате на КПВВ создаются большие очереди и зачастую начинаются волнения среди простых людей, что периодически приводит к возникновению проблем и ситуаций, людям становится плохо. Но из-за отсутствия украинских медиков на блокпостах, данную функцию приходится выполнять представителям ОБСЕ.

Украинские СМИ: фейки и методы вербовки

Пребывая на просторах украинского сегмента Интернета, мы наткнулись на статью одного из сетевых изданий со следующим заголовком: «Что "русский мир" сделал с Донецком: говорящие фото». Далее приводятся фотографии объектов Киевского района Донецка, которые пострадали во время артиллерийских обстрелов Донецка с позиций украинских войск в начале ноября 2014 года. В частности, первое фото, которое показывает, как «русские разрушили Донецк» — это фото торгово-промышленной палаты на Киевском проспекте Донецка, разрушенное украинской артиллерией и ракетами РСЗО «Ураган».

Все бы ничего, но внизу статьи мы заметили интересное сообщение, в котором СМИ призывает жителей ДНР и ЛНР «подработать» социальным журналистом. Тоже не страшно, но в последнем предложении жителям ДНР и ЛНР предлагается, что «все нужно рассказывать через истории жизни обычных людей». То есть, недальновидные вербовщики-журналисты в открытую призывают людей подменять субъекта подачи информации, что уже само по себе абсолютно исключает объективность материала.

BBC «вражае»

Вчера ФАН писал о фейке, сгенерированном группой пропагандистов пресс-центра штаба так называемой АТО о взрыве склада боеприпасов в селе Опытном, находящимся под контролем ВСУ, но которое штаб АТО «подарил» ДНР. Отметим, что буквально через 20 минут после выхода нашего материала, запись с Facebook-страницы пресс-центра АТО была удалена.

Примечательно, что украинская служба BBC, опубликовавшая на своем украиноязычном сайте материал на основании фейкового сообщения штаба АТО, продолжает и поныне нести миру «свет истины» о событиях, происходящих на Донбассе.