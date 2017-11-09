Макаревич прокомментировал идею о разрыве дипотношений Украины с РФ «детской поговоркой»

Москва, 9 ноября. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выразил сожаление в связи с желанием властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией.

Ранее стало известно, что группа депутатов от партии «Укроп» внесла поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса, которая предполагает разрыв официальных дипломатических отношений с Россией. Данный законопроект будет рассмотрен Верховной радой 16 ноября.

«Лично мне будет очень жалко, если это произойдет. Хотя все это называется детской поговоркой: «За что боролись, на то и напоролись»», — цитирует Макаревича «Национальная служба новостей».

Стоит отметить, что помимо своего творчества Макаревич известен высказываниями в поддержку майдана и оппозиционным настроем к российской политике в вопросе присоединения Крыма к России. Кроме того, Макаревич заявлял, что властям России удалось «зазомбировать» довольно много «неучей с нестабильной психикой», которые теперь хотят защитить русскоязычное население Украины.