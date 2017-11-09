Роскомнадзор рассказал о судьбе сервисов Viber и WhatsApp

Москва, 9 октября. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у ведомства нет «острого запроса» на включение мессенджеров Viber, WhatsApp и Facebook Messenger в реестр организаторов распространения данных.

«У нас такой бурный диалог с Telegram. Со всеми остальными компаниями мы ведем консультации. У нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр», — цитирует главу Роскомнадзора агентство РИА Новости.

Жаров напомнил, что сейчас на территории РФ заблокированы Line и Blackberry Messenger. Ожидается, что в обозримом будущем эти сервисы включат в реестр после встречи сотрудников Роскомнадзора с их представителями.

Напомним, что в конце июля мессенджер Telegram оказался на грани блокировки после того, как основатель сервиса Павел Дуров отказался предоставлять Роскомнадзору информацию, необходимую для внесения в реестр.

Однако после большого резонанса Telegram все-таки предоставил всю информацию — регистрационные данные компании.



