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Ученые доказали опасность ночных перекусов для здоровья
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    Ученые доказали опасность ночных перекусов для здоровья

    16:05  9 Ноября 2017
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    Ученые доказали опасность ночных перекусов для здоровья

    Москва, 9 ноября. Ночные перекусы опасны для здоровья человека и могут привести к тяжелым болезням, заявил один из авторов исследования Рууд Буйс.

    «В перспективе мы можем нанести вред своему здоровью, если принимаем пищу в то время, когда организм должен уже спать», — обратил внимание ученый.

    Он рассказал об эксперименте, который был проведен на крысах. По словам ученых, его результаты справедливы и для людей.

    Грызунов разделили на две группы. Первая питалась в течение дня, а представителей второй группы баловали ночными угощениями. В результате они набрали лишний вес, а кровеносные сосуды покрылись толстым слоем жира, передает «Утро.ру».

    Ученые доказали опасность ночных перекусов для здоровья

    По мнению ученых, такие изменения могут привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Experimental Physiology.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #еда #ночь #болезни #перекусы
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