Ученые доказали опасность ночных перекусов для здоровья

Москва, 9 ноября. Ночные перекусы опасны для здоровья человека и могут привести к тяжелым болезням, заявил один из авторов исследования Рууд Буйс.

«В перспективе мы можем нанести вред своему здоровью, если принимаем пищу в то время, когда организм должен уже спать», — обратил внимание ученый.

Он рассказал об эксперименте, который был проведен на крысах. По словам ученых, его результаты справедливы и для людей.

Грызунов разделили на две группы. Первая питалась в течение дня, а представителей второй группы баловали ночными угощениями. В результате они набрали лишний вес, а кровеносные сосуды покрылись толстым слоем жира, передает «Утро.ру».

По мнению ученых, такие изменения могут привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Experimental Physiology.