«Джебхат ан-Нусра» атаковала «спящую» ячейку ИГ в провинции Идлиб

Идлиб, 9 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» уничтожили всех террористов «Исламского государства»1 и забрали их «джихад-мобили».

Активные столкновения между боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России) перенеслись из северной части провинции Хама в провинцию Идлиб. Причем игиловцы продолжают проигрывать в этом противостоянии.

Боевикам «Ан-Нусры» стало известно расположение базы «спящей» ячейки «Халифата» в населенном пункте Найраб провинции Идлиб. После непродолжительной атаки все игиловцы были ликвидированы, причем «Ан-Нусра» вернулась с налета с богатой добычей. Боевикам удалось захватить партию оружия и несколько заминированных «джихад-мобилей», готовых к применению, сообщает местный источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.