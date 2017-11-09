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«Джебхат ан-Нусра» атаковала «спящую» ячейку ИГ в провинции Идлиб
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    «Джебхат ан-Нусра» атаковала «спящую» ячейку ИГ в провинции Идлиб

    16:11  9 Ноября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» атаковала «спящую» ячейку ИГ в провинции Идлиб

    Идлиб, 9 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» уничтожили всех террористов «Исламского государства»1 и забрали их «джихад-мобили».

    Активные столкновения между боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России) перенеслись из северной части провинции Хама в провинцию Идлиб. Причем игиловцы продолжают проигрывать в этом противостоянии.

    Боевикам «Ан-Нусры» стало известно расположение базы «спящей» ячейки «Халифата» в населенном пункте Найраб провинции Идлиб. После непродолжительной атаки все игиловцы были ликвидированы, причем «Ан-Нусра» вернулась с налета с богатой добычей. Боевикам удалось захватить партию оружия и несколько заминированных «джихад-мобилей», готовых к применению, сообщает местный источник.

    «Джебхат ан-Нусра» атаковала «спящую» ячейку ИГ в провинции Идлиб

    «Джебхат ан-Нусра» атаковала «спящую» ячейку ИГ в провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #хама #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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