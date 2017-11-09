Страдальцы из подвала: украинцы пожаловались на «ужасы» жизни в СССР

Российский телеведущий и журналист Артем Шейнин в прямом эфире ток-шоу высмеял заявление украинского музыканта Святослава Вакарчука, в котором тот сравнил Россию с отправленным в Гарвард сыном, а Украину — с тем, кого держали в подвале 18 лет. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала за Вакарчука вступилась журналистка Янина Соколовская, позицию которой также подняли на смех.

«У матери было двое детей. Одного ребенка по каким-то причинам отправили учиться в Гарвард, а другого держали в подвале до 18 лет, а потом выпустили. Вы хотите, чтобы второй ребенок был, как первый? Так не бывает. Нужно время», — уверен Вакарчук.

Свое заявление он посчитал очень глубокой, но очень правильной аналогией, поскольку «те 70 лет советского наследия, и та история, которую Украина прошла до того, вклад тех сотен лет Российской империи для Украины, которые были еще до СССР, они так просто не прошли». По его словам, европейская семья должна принять украинцев как своих, поскольку «они не виноваты, что сидели в том подвале».

Ведущий Артем Шейнин заявил, что речь Вакарчука буквально «взорвала» все аргументы, когда-либо озвучиваемые украинским политологом Сергеем Запорожским.

«Нам тут рассказывают: орда, быдло. А они всегда были европейцами. А оказывается, мы были отправлены в Гарвард, а они сидели в подвале. Поэтому начнем разговор со страдальцами из подвала. Вы, Яниночка, для выросшей в подвале неплохо выглядите», — иронично сделал комплимент украинской журналистке ведущий.

«Я надеюсь, мы умеем очень быстро реинкарнироваться», — ответила Янина Соколовская.

Далее ведущие показали видеоряд с фотографиями Александра Турчинава в военной форме, «служившего в оккупационных войсках, в которые его загнали насильно»; фото Арсения Яценюка, которого «злобный режим заставил насильно обнимать олимпийского мишку»; и братьев Кличко, которым «злобные большевики повязали галстуки»; а также Петра Порошенко, «который подрывную работу начал вести в советской армии». Ведущий Артем Шейнин отметил, что эти люди «были очень несчастны в подвале».

«Дети Северной Кореи, где я жила достаточно долгий период, тоже счастливы, потому что они не знают, что есть другой мир. Дети Советского Союза, конечно, были счастливы, что мы родились в прекрасной стране и учились в большой и светлой школе. Просто когда мы увидели, что мир немножко другой, что можно было иметь права и свободы, не вставая за молоком в 07.00 утра и так далее. Мы увидели, что жизнь другая, — комментирует слова Вакарчука и Шейнина украинская журналистка Янина Соколовская. — Вы мне сейчас расскажете, что Советский Союз прирастил Украину территориями. Конечно, прирастил. Но такой жесткий режим, какой был установлен советской властью на Украине, не был в России. Была даже поговорка: «когда в Москве стригут волосы, в Киеве рубят головы»».

Она также добавила, что советская власть держала на украинских руководящих постах только тех, кто был выгоден Москве, а всех несогласных убирали, в том числе силовыми методами. Ошеломленный речью ведущий поинтересовался, как же Янина Соколовская выжила и вообще сохранилась в таких непростых условиях.

«В партизаны ушли? Скажите честно, вы жили в партизанском лагере?», — спросил Шейнин.

«Я тогда еще не жила. Были такие периоды, когда меня еще не было на свете», — ответила Соколовская.

«Вы, Яниночка, пожили при Советском Союзе прилично – 20 годиков», — подколол ее ведущий.

«Я после Брежнева хорошо пожила, понимаешь? Поэтому, как только на Украине что-то подымалось, это сразу обрезалось. Я хочу сказать, что территории мы нарастили, но интеллигентский, творческий и так далее потенциал либо уезжал в Россию, либо уничтожался», — резюмировала она.