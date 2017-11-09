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Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
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    В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР

    15:57  9 Ноября 2017
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    В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР

    Москва, 9 ноября. Запланированные американо-японские военные учения вблизи КНДР могут спровоцировать Пхеньян на ядерный ответ. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

    Напомним, 11-14 ноября три авианосные группы США примут участие в учениях в Тихом океане.

    «Запланированные совместные учения США и Японии, конечно, будут способствовать усилению напряженности на Корейском полуострове… С другой стороны, разум все же должен возобладать над агрессией и амбициями. Пора прекратить провоцировать КНДР на ядерный ответ», — подчеркнул сенатор.

    Ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп могут обсудить кризис на Корейском полуострове на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Автор: Алексей Громов
    #япония #сша #кндр #рф
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