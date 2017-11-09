Суд Ирана приговорил трех курдов к смертной казни

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Тегеран, 9 ноября. Власти Ирана привели в исполнение смертные приговоры, вынесенные судом трем курдам.

Трое иранских граждан курдского происхождения из провинции Западный Азербайджан были приговорены иранским судом к казни через повешение, сообщают арабские информационные порталы.

Хусейн Башоки, Асгар Ранджбар и Хедаят Шерзад были казнены накануне в иранской тюрьме Урмии. Правозащитная курдская организация Hangaw сообщила, что казненные были приговорены к высшей мере за преступления, связанные с наркоторговлей.

Ранее сообщалось, что Иран поддержал власти Ирака в действиях на спорных территориях с курдской автономией, в частности в провинции Киркук. Армия Ирака и Ирана вторглась в регион после того, как курды провели референдум о независимости и потребовали отделения Курдистана от Ирака.