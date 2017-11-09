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Центробанк Ирака прекратил все операции в Курдистане
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    Центробанк Ирака прекратил все операции в Курдистане

    15:43  9 Ноября 2017
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    Центробанк Ирака прекратил все операции в Курдистане

    Эрбиль, 9 ноября. Центральный банк Ирака призвал все банки страны прекратить операции в курдской автономии.

    Центральный банк Ирака призвал приостановить все операции в Курдистане на неопределенный срок. Любой не подчинившийся банк более не будет получать переводы из Центробанка в иностранной валюте. Эрбиль рассматривает этот шаг как часть карательных мер властей Ирака, предпринятых после референдума о независимости Курдистана.

    ЦБ Ирака при принятии этого решения сослался на указание иракского парламента, который приказал «не продавать иностранную валюту банкам, работающим в Курдистане». Банкам дается одна неделя для того, чтобы предоставить финансовому регулятору Ирака отчет о шагах, предпринятых для прекращения деятельности в Курдистане.

    Центробанк Ирака прекратил все операции в Курдистане

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #центробанк #курдистан
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