Центробанк Ирака прекратил все операции в Курдистане

В Избранное

Эрбиль, 9 ноября. Центральный банк Ирака призвал все банки страны прекратить операции в курдской автономии.

Центральный банк Ирака призвал приостановить все операции в Курдистане на неопределенный срок. Любой не подчинившийся банк более не будет получать переводы из Центробанка в иностранной валюте. Эрбиль рассматривает этот шаг как часть карательных мер властей Ирака, предпринятых после референдума о независимости Курдистана.

ЦБ Ирака при принятии этого решения сослался на указание иракского парламента, который приказал «не продавать иностранную валюту банкам, работающим в Курдистане». Банкам дается одна неделя для того, чтобы предоставить финансовому регулятору Ирака отчет о шагах, предпринятых для прекращения деятельности в Курдистане.