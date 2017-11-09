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Дмитрий Селюк: Россия покажет в матчах с Аргентиной и Испанией, что она отлично готова к ЧМ
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    Дмитрий Селюк: Россия покажет в матчах с Аргентиной и Испанией, что она отлично готова к ЧМ

    15:46  9 Ноября 2017
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    Дмитрий Селюк: Россия покажет в матчах с Аргентиной и Испанией, что она отлично готова к ЧМ

    Москва, 9 ноября. В разговоре с Федеральным агентством новостей известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о критике в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «За полгода до Чемпионата мира бессмысленно критиковать Черчесова за те или иные решения. С ними можно соглашаться, можно спорить, но сейчас уже ничего не стоит менять. Черчесов отлично понимает, насколько это важный турнир, он тренер и он принимает те решения, которые считает оптимальными. Он отвечает не только перед болельщиками, но и перед руководством страны. Видно, что он старается создать команду, сплотить коллектив. Ведь все понимают, что за 3–4 дня никого не научишь ничему — это проблема всех тренеров сборных, это специфика их работы. Например, Дель Боске в сборной Испании был для футболистов папой. Да, я тоже не все решения Черчесова понимаю и не со всеми согласен, но его цель сейчас — наигрывать состав, с которым он уже, видимо, определился. Экспериментировать времени уже нет», — считает Селюк.

    Дмитрий Селюк: Россия покажет в матчах с Аргентиной и Испанией, что она отлично готова к ЧМ

    Также агент, постоянно проживающий в Барселоне, поделился мнением о предстоящих соперниках россиян — испанцах и аргентинцах.

    «Понятно, что этих матчей в России ждут. Читаю, что почти все билеты проданы — нисколько не удивляюсь. Уверен, характер матчей будет товарищеским. Месси, Агуэро и другие лидеры своих команд будут себя беречь — у них важные матчи Лиги чемпионов, чемпионат страны. Не уверен, что они проведут на поле все 90 минут. Но с имиджевой точки зрения именно такие матчи крайне важны. Россия в них покажет свои новые стадионы широкой публике, всему миру. Продемонстрирует, что страна здорово готова к проведению чемпионата мира. Браво тем, кто имел отношение к строительству объектов, к подготовке. Это большое дело», — отметил Селюк.

    Дмитрий Селюк: Россия покажет в матчах с Аргентиной и Испанией, что она отлично готова к ЧМ

    Россия сыграет с Аргентиной в Москве на обновленных «Лужниках» 11 ноября, а 14-го примет испанцев на стадионе «Санкт-Петербург».

    Автор: Алексей Громов
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