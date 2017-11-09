Депутат Европарламента пугает Испанию «российской угрозой»

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Мадрид, 9 ноября. Депутат Европарламента Сандра Калниете призвала Испанию остерегаться России, поскольку Москва якобы заинтересована в кризисе с Каталонией.

«Российская угроза реальна, к ней следует отнестись серьезно. Испания —одно из важнейших государств ЕС, и Россия весьма позитивно относится к формированию другого кризиса, который способствовал бы регионализации Европы», — отметила она.

По словам Калниете, Россия пытается подвергнуть сомнению европейские ценности, чтобы ослабить западную демократию, пишет Ino Pressa со ссылкой на испанские СМИ.

Напомним, что ранее о «российской угрозе» заявляли и британские политики на фоне выхода страны из Евросоюза. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что таким образом Лондон пытается отвлечь британцев от внутренних проблем государства.

Кроме того, «российская угроза» является хорошим предлогом для увеличения финансирования НАТО в Европе, о чем еще в прошлом году открыто заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг.