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Политика
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Политика
Депутат Европарламента пугает Испанию «российской угрозой»
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    Депутат Европарламента пугает Испанию «российской угрозой»

    15:42  9 Ноября 2017
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    Депутат Европарламента пугает Испанию «российской угрозой»

    Мадрид, 9 ноября. Депутат Европарламента Сандра Калниете призвала Испанию остерегаться России, поскольку Москва якобы заинтересована в кризисе с Каталонией.

    «Российская угроза реальна, к ней следует отнестись серьезно. Испания —одно из важнейших государств ЕС, и Россия весьма позитивно относится к формированию другого кризиса, который способствовал бы регионализации Европы», — отметила она.

    Депутат Европарламента пугает Испанию «российской угрозой»

    По словам  Калниете, Россия пытается подвергнуть сомнению европейские ценности, чтобы ослабить западную демократию, пишет Ino Pressa со ссылкой на испанские СМИ.

    Напомним, что ранее о «российской угрозе» заявляли и британские политики на фоне выхода страны из Евросоюза. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко подчеркнул, что таким образом Лондон пытается отвлечь британцев от внутренних проблем государства.

    Кроме того, «российская угроза» является хорошим предлогом для увеличения финансирования НАТО в Европе, о чем еще в прошлом году открыто заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #каталония #испания #угроза
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