Правительство США ищет подрядчиков для реформирования здравоохранения на Украине

США планируют принять участие в реформировании системы здравоохранения Украины. По мнению некоторых экспертов этой сферы, украинским врачам часто приходится «покупать» возможность трудоустройства на более выгодную позицию. Дело в том, что средняя зарплата медика в стране составляет 200 долларов в месяц, а если удастся договориться, то оплата труда может составить до 25 тыс. долларов. Соответствующая информация, с которой ознакомилась редакция Федерального агентства новостей, содержится в правительственном документе США.

На данный момент американцы ищут подрядчиков для реформирования здравоохранения Незалежной.

«Правительство США, в рамках региональной миссии для Украины, Белоруссии и Молдавии Агентства США по международному развитию (USAID), намерено выпустить контракт (Штаты планируют найти подрядчика для проведения мероприятий в Незалежной. — прим. ФАН) для реализации программы реформирования здравоохранения на Украине. USAID намерена использовать полную и открытую конкуренцию для данных закупок и выпустить заявку (заявка на поиск подрядчика. — прим. ФАН) в четвертом квартале 2017 финансового года США», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что модернизацию будут проводить на украинских территориях, которые находятся в зоне военных конфликтов.

«Деятельность в рамках этой цели должна быть направлена на усиление конкуренции и выбора в области здравоохранения, а также модернизацию инфраструктуры и оборудования для повышения качества услуг. Мероприятия в рамках этой цели также должны быть направлены на восстановление или модернизацию систем предоставления медицинских услуг в районах, затронутых конфликтами», — написано в документе.

До 18 декабря правительство США прекратит принимать заявки от подрядчиков, которые станут непосредственными участниками в реформах на Украине.

Не только Америка

Примечательно, что Швейцария ранее заявила о готовности выделить более 5 млн долларов на проект «по улучшению медицинского образования на Украине». Дело в том, что Швейцария решила помочь Украине из-за того, что реформа здравоохранения, которая была запущена в стране в 2017 году, игнорирует одну из основных проблем — нехватку квалифицированных кадров.

Так, по информации министерства здравоохранения Украины, более трети выпускников медицинских вузов не смогли сдать международный экзамен.

«На данный момент реформа сферы здравоохранения уделяет основное внимание финансированию и организационной структуре, однако игнорирует ключевой ресурс — сотрудников медицинской отрасли. В результате медперсонал не обладает необходимыми навыками и мотивацией», — говорится в информации Швейцарского бюро сотрудничества.

По этой причине деньги будут выделены «на разработку и реализацию проекта по поддержке реформ на Украине в области подготовки врачей первичной медико-санитарной помощи, медицинского персонала среднего звена и управленцев в сфере здравоохранения».

«Общая цель проекта <...> заключается в улучшении состояния здоровья и уровня жизни населения Украины путем повышения качества медицинского обслуживания и первичной медико-санитарной помощи через реформу медицинского образования», — отмечается в документе.

Напомним, в июне текущего года Верховная рада приняла законопроект, который должен был запустить на Украине реформу здравоохранения. Цель подобных нововведений — изменить структуру финансирования медицинской сферы. В планах — создать на Украине государственного систему социального медицинского страхования. Украинцы, имеющие страховку, смогут получать некоторые медицинские услуги и лекарства за счет государства.