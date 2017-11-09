Комитет ГД посоветовал отклонить проект об ограничении наценок на продукты

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Москва, 9 ноября. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект о государственном регулировании цен на продовольственные товары.

Документ, внесенный депутатами от КПРФ, наделяет правительство РФ полномочиями по ограничению торговых наценок на отдельные виды продуктов, а также доли импортных товаров в ассортименте магазина. При этом предполагается, что региональные власти смогут самостоятельно расширять предложенные правительством списки товаров с контролируемыми ценами с учетом местной специфики.

Комитет по экономической политике обращает внимание, что региональное ценообразование противоречит статье 8 Конституции (в РФ гарантируется единство экономического пространства). Кроме того, в условиях рыночной экономики подобные цены могут привести к повышению цен на другие товары за счет переноса сетями понесенных ими издержек.

Напомним, в мае в Минсельхозе отказались от витавшей в воздухе идеи государственного регулирования цен на мясо.