Захарова рассказала о последствиях идеи Киева разорвать дипотношения с Россией

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Москва, 9 ноября. Украинские власти делают громкие заявления о возможном разрыве дипломатических отношений с Москвой для того, чтобы отвлечь внимание населения от нарастающих проблем, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом Захарова заявила на брифинге в четверг, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. По ее словам, идея разрыва дипотношений занимает «отдельное место в параде неадекватных идей» украинских властей. Как отметила Захарова, Киев держит ее «в арсенале» и использует каждый раз, когда нужно отвлечь внимание общественности.

«Эта тема не новая, ее периодически реанимируют на Украине, и делают это именно тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от нарастающих проблем», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД также подчеркнула, что, бросаясь подобными заявлениями, украинские власти не задумываются, к каким последствиям такая инициатива может привести.

«При этом никто из киевских политиков не задумывается о последствиях такого шага прежде всего для миллионов граждан Украины, в том числе — работающих в России», — сообщила она.

Мария Захарова выразила надежду, что «здравый смысл все же возобладает» в политике Киева, однако отметила, что эта надежда постепенно угасает.

Напомним, депутат украинской Верховной рады Иван Винник 8 ноября внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.