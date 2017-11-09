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Политика
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Тиллерсон объяснил, почему встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может не состояться
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    Тиллерсон объяснил, почему встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может не состояться

    15:46  9 Ноября 2017
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    Тиллерсон объяснил, почему встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может не состояться

    Вашингтон, 9 ноября. Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон опроверг информацию о том, что были достигнуты договоренности о проведении встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 

    «Не было никакой договоренности об официальной двусторонней встрече, — приводит агентство AFP слова Тиллерсона, сказанные им в ходе визита в Пекин. — Мы продолжаем обсуждения. Вопрос заключается в том, достаточно ли у нас субстантива».

    По словам госсекретаря, для переговоров глав двух государств еще нет достаточного количества содержательных наработок.

    Тиллерсон объяснил, почему встреча Путина и Трампа во Вьетнаме может не состояться

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с возможной встречей Путина и его американского коллеги на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата встречи Путина и Трампа уже назначена — она состоится 10 ноября в Дананге.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #трамп #тиллерсон
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