Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы на улицах Лас-Вегаса

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Лас-Вегас, 9 ноября. Беспилотный автобус попал в аварию в первый же день работы на улицах Лас-Вегаса.

Шаттл, сконструированный французской компанией Navya, начал курсировать по центру Лас-Вегаса 8 ноября, однако уже буквально через час после отправления попал в ДТП, столкнувшись с грузовым автомобилем. Об этом сообщают американские СМИ.

Self-operating shuttle bus crashes during its debut on Las Vegas streets. https://t.co/pLGpQmaBFz pic.twitter.com/R9ZrQaq70s — The Seattle Times (@seattletimes) November 9, 2017

При этом отмечается, что авария автобуса, управляемого компьютером, произошла по вине человека. Именно водитель грузовика, выезжавший из зоны погрузки, не пропустил общественный транспорт. В администрации Лас-Вегаса подчеркнули, что все датчики шаттла сработали исправно, и он мгновенно остановился, «почувствовав» перед собой угрозу, — реакция водителя грузового автомобиля оказалась не такой быстрой.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал, а у беспилотного автобуса повреждено крыло.