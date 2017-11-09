Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Технологии
Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы на улицах Лас-Вегаса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы на улицах Лас-Вегаса

    15:52  9 Ноября 2017
    31

    Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы на улицах Лас-Вегаса

    Лас-Вегас, 9 ноября. Беспилотный автобус попал в аварию в первый же день работы на улицах Лас-Вегаса.

    Шаттл, сконструированный французской компанией Navya, начал курсировать по центру Лас-Вегаса 8 ноября, однако уже буквально через час после отправления попал в ДТП, столкнувшись с грузовым автомобилем. Об этом сообщают американские СМИ. 

    При этом отмечается, что авария автобуса, управляемого компьютером, произошла по вине человека. Именно водитель грузовика, выезжавший из зоны погрузки, не пропустил общественный транспорт. В администрации Лас-Вегаса подчеркнули, что все датчики шаттла сработали исправно, и он мгновенно остановился, «почувствовав» перед собой угрозу, — реакция водителя грузового автомобиля оказалась не такой быстрой.  

    Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал, а у беспилотного автобуса повреждено крыло.

    Автор: Федор Веснин
    #авария #лас-вегас #беспилотный транспорт
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        321
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5286
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        2078
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6812