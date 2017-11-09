Порошенко расхвалил нового командующего АТО в Донбассе

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Киев, 9 ноября. Украинский глава Петр Порошенко поздравил с назначением нового командующего силами военной операции на юго-востоке страны Михаила Забродского. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Порошенко отметил, что Забродский участвовал «в самых горячих операциях».

«Генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский назначен новым командующим сил АТО. Поздравляю Михаила. Ведь он лично принимал участие во всех самых горячих операциях на фронте», — написал он.

Напомним, в четверг, 9 ноября, стало известно, что новым командующим сил военной операции Киева в Донбассе стал Забродский. По данным военного ведомства Украины, это «плановая кадровая перестановка».

До этого должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Локота.