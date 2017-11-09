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Политика
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Украина
Порошенко расхвалил нового командующего АТО в Донбассе
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    Порошенко расхвалил нового командующего АТО в Донбассе

    15:39  9 Ноября 2017
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    Порошенко расхвалил нового командующего АТО в Донбассе

    Киев, 9 ноября. Украинский глава Петр Порошенко поздравил с назначением нового командующего силами военной операции на юго-востоке страны Михаила Забродского. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Порошенко отметил, что Забродский участвовал «в самых горячих операциях».

    «Генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский назначен новым командующим сил АТО. Поздравляю Михаила. Ведь он лично принимал участие во всех самых горячих операциях на фронте», — написал он.

    Порошенко расхвалил нового командующего АТО в Донбассе

    Напомним, в четверг, 9 ноября, стало известно, что новым командующим сил военной операции Киева в Донбассе стал Забродский. По данным военного ведомства Украины, это «плановая кадровая перестановка».

    До этого должность командующего силами военной операции занимал первый заместитель командующего сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Локота.

    Автор: Дана Балан
    #всу #украина #порошенко #забродский
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