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Украинского политолога поставили в тупик его же фразой о «печеньках» в эфире российского ТВ
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    Украинского политолога поставили в тупик его же фразой о «печеньках» в эфире российского ТВ

    15:38  9 Ноября 2017
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    Российская ведущая поставила украинского политолога Ковтуна в тупик в споре о санкциях против РФ

    Ведущая программы «Место встречи» Ольга Белова на телеканале НТВ поставила в тупик известного проукраинского политолога Вячеслава Ковтуна. Присутствующие в студии эксперты обсуждали будущую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению Ковтуна, многочисленные публикации в СМИ, свидетельствующие якобы о связях Трампа и России, негативно сказываются на положении американского лидера.

    «Все эти публикации про Кирилла Шамалова и министра торговли [США] Росса про их совместный бизнес — это новый гвоздь в гроб в трамповского сближения с Россией. Это все отразится в новых санкциях», — горячо заявил Ковтун.

    На это Белова полюбопытствовала, когда американская сторона введет новые санкции в отношении РФ. Ковтун замешкался и конкретную дату назвать не смог.

    «Патриоты в Конгрессе уже готовят, печеньки уже раскладывают в корзину», — попытался пошутить Ковтун.

    Ольга Белова ответила украинскому политологу, перефразировав его же фразу о «печеньках».

    «Печеньки обычно вам [Украине] готовят», — иронично заметила Белова.

    Ковтун не нашелся, что на это ответить, присутствующие в зале зрители поддержали российскую ведущую и разразились аплодисментами. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #украина #политика #ковтун
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