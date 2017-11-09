Украинского политолога поставили в тупик его же фразой о «печеньках» в эфире российского ТВ

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Ведущая программы «Место встречи» Ольга Белова на телеканале НТВ поставила в тупик известного проукраинского политолога Вячеслава Ковтуна. Присутствующие в студии эксперты обсуждали будущую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению Ковтуна, многочисленные публикации в СМИ, свидетельствующие якобы о связях Трампа и России, негативно сказываются на положении американского лидера.

«Все эти публикации про Кирилла Шамалова и министра торговли [США] Росса про их совместный бизнес — это новый гвоздь в гроб в трамповского сближения с Россией. Это все отразится в новых санкциях», — горячо заявил Ковтун.

На это Белова полюбопытствовала, когда американская сторона введет новые санкции в отношении РФ. Ковтун замешкался и конкретную дату назвать не смог.

«Патриоты в Конгрессе уже готовят, печеньки уже раскладывают в корзину», — попытался пошутить Ковтун.

Ольга Белова ответила украинскому политологу, перефразировав его же фразу о «печеньках».

«Печеньки обычно вам [Украине] готовят», — иронично заметила Белова.

Ковтун не нашелся, что на это ответить, присутствующие в зале зрители поддержали российскую ведущую и разразились аплодисментами.