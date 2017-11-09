Сирия сегодня: армия САР вернула контроль над Абу-Кемалем, в ЮНЕСКО забыли о восстановлении Пальмиры

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Сирия, 9 ноября. Правительственные войска САР уничтожили последний оплот «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в стране. ЮНЕСКО не помогает восстанавливать Пальмиру. В МИД РФ ответили на заявление о «сирийском происхождении» зарина. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Абу-Кемаль очищен от террористов

Вооруженные силы Сирии вернули полный контроль над городом Абу-Кемаль, уничтожив последний оплот ИГИЛ1 в стране. Об этом заявило командование армии САР.

«Сирийская армия и союзные силы освободили город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор», — значится в заявлении военных.

Они же подчеркнули, что созданный Западом «проект ИГ»1 разрушен, а амбиции покровителей террористов уничтожены». Кроме того, сирийские офицеры уже называют освобождение города «стратегическим успехом» и уверяют своих граждан в том, что оставшиеся на территории Сирии террористы будут вскоре уничтожены.

В настоящее время происходит зачистка районов города от взрывоопасных предметов и ведется поиск маскирующихся под обычных жителей террористов. Напомним, последней крупной победой армии САР стало возвращение контроля над Дейр-эз-Зором. Пятого сентября отряды армии Сирии прорвали трехлетнюю блокаду города и полностью зачистили населенный пункт от боевиков радикального толка.

В ЮНЕСКО забыли о Пальмире

Члены ЮНЕСКО забыли об обещании помочь в восстановлении древнего города Пальмира, заявил директор Музея Тадмора Мохаммед аль-Асаад — сын убитого террористами в 2015 году хранителя древностей города Халеда аль-Асаада.

«Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор», — подчеркнул аль-Асаад.

При этом он отметил, что даже сейчас невозможно в полной мере оценить тот ущерб, который боевики ИГИЛ нанесли древнему городу во время уничтожения его реликвий. Сын хранителя Тадмора заявляет, что во время осады, террористы полностью разрушили Храмы Бэла и Баал Шамина, а также подорвали амфитеатр.

Напомним, Пальмира — один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ИГИЛ с середины мая 2015 года. Армия Сирии освободила населенный пункт в конце марта 2016 года, однако в середине декабря того же года боевики вновь установили контроль над древним городом. Тем не менее, уже в начале марта 2017 года правительственные войска вновь отбили Пальмиру при поддержке российских ВКС.

В МИД РФ ответили на заявление о «сирийском происхождении» зарина

Заявления главы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии Эдмона Муле о «сирийском происхождении» зарина, который был использован в Хан-Шейхуне, несостоятельны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва обратила внимание на выступление главы СМР, который, «как это только было возможно, расхваливал использованную механизмом методологию и преподносил его работу как профессиональную и беспристрастную».

«При этом, хотела бы обратить на это особое внимание, ни на один наш конкретный вопрос, касающийся несоответствия выводов доклада СМР строго научному подходу, так и не ответил. По-прежнему вызывает крайнее недоумение несостоятельность с точки зрения теоретической науки, да и помимо нее просто логики, настойчивость господина Муле, с которой он продолжает утверждать, что использованный в Хан-Шейхуне зарин имеет сирийское происхождение», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. В свою очередь эксперты СМР заключили, что «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование этого отравляющего вещества». Однако Дамаск официально отверг выводы доклада.

1 Организация запрещена на территории РФ.