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Политика
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Политика
Глупость неимоверная: в Крыму ответили на заявление Собчак о санкциях против РФ
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    Глупость неимоверная: в Крыму ответили на заявление Собчак о санкциях против РФ

    15:40  9 Ноября 2017
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    Глупость неимоверная: в Крыму ответили на заявление Собчак о санкциях против РФ

    Симферополь, 9 октября. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал неимоверной глупостью заявление Ксении Собчак об оправданности антироссийских санкций.

    По словам Фикса, остается непонятным, зачем журналистка выступила с подобным заявлением.

    «Или она не понимает, что происходит в мире, или эти заявления — пиар-ход и желание заработать себе какие-то плюсы. Но это глупость неимоверная», — цитирует вице-спикера агентство РИА Новости.

    Он также считает, что Ксения Собчак, возможно, «единственный человек во всей России, который это говорит».

    Ранее Собчак в интервью американскому телеканалу CNN заявила, что поддерживает санкции против РФ со стороны США. По ее словам, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому Крым принадлежит Украине. Однако Собчак считает, что от санкций США не должны страдать обычные люди.

    Напомним, что Крым стал частью РФ весной 2014 года после референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

    Автор: Дима Оленин
    #санкции #россия #крым #собчак
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